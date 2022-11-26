المؤسسة العامة للحبوب تشارك في أعمال منظمة السكر الدولية

شاركت المملكة ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب خلال الفترة (22 – 25) نوفمبر الجاري، في جلسة منظمة السكر الدولية والمؤتمر الذي عقد على هامش الجلسة بمقر المنظمة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، في أول مشاركة للمملكة بصفتها عضوا بالمنظمة، بعد أن شاركت في الجلسة السابقة بصفة مراقب.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن انضمام المملكة كعضو أساسي في المنظمة والمشاركة في اجتماعاتها وفاعلياتها، يأتي في إطار أهمية المنظمة ودورها الكبير في تجارة السكر العالمية، ويمثل خطوة نحو المزيد من الأدوار المتزايدة والفاعلة للمملكة على صعيد في المنظمات الدولية، إضافة إلى تعميق دور المؤسسة العامة للحبوب في منظومة الأمن الغذائي كون أن سلعة السكر من السلع الأساسية التي تعتمد عليها العديد من المنتجات الغذائية وواحدة من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

وتضمنت أعمال الجلسة والمؤتمر المصاحب العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المنظمة وتطورات السوق العالمية للسكر ووضع وتوقعات الامدادات والطلب العالمي، إضافة إلى آخر التطورات فيما يتعلق بإنتاج الوقود (الإيثانول) من المحاصيل المنتجة لخام السكر، حيث تناول المؤتمر المصاحب للجلسة “طاقة الكربون من السكر: تحول العالم نحو الاستدامة”.

ومثل المؤسسة في جلسة المنظمة والمؤتمر المصاحب لها وفد من المؤسسة العامة للحبوب ضم نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب للشؤون التنظيمية الدكتور محمد بن صالح العمري، ونائب محافظ المؤسسة لشؤون الحبوب محمد بن إبراهيم الفوزان، ومدير إدارة الحبوب ناصر بن عبداللطيف المناع.

يذكر أن منظمة السكر الدولية، تُعد منظمة حكومية دولية، ومقرها لندن، وتم تأسيسها بموجب اتفاقية السكر الدولية لعام 1968م ، لتكون الهيئة المسؤولة عن إدارة الاتفاقية، وبعد انضمام المملكة رسميا كعضو في المنظمة وصل عدد الدول الأعضاء فيها إلى (88) دولة ، وتعمل المنظمة على تشجيع تجارة السكر عن طريق جمع ونشر معلومات عن سوق السلعة، والبحث في استخداماتها الجديدة والمنتجات ذات الصلة.