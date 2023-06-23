“المالكي” يحصل على الماجستير في القيادة التربوية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

حصل مدير الشؤون المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة أضم الأستاذ محمد بن ختيم بن عوضه المالكي، على درجة ماجستير التربية في القيادة التربوية من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة الباحة، عن أطروحته العلمية ” دور مديري المدارس في تحسين نواتج التعلم لدى طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس تعليم الليث من وجهة نظر المشرفين التربويين ” وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الدراسة من الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني مشرفاً ومقرراً ، والدكتور فيصل بن علي الغامدي مناقشاً ، والدكتور عمير بن سفر الغامدي مناقشاً ، وتم الحكم على الدراسة المقدمة بدرجة ” ٩٨ ” وتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

وتهدف دراسة ” المالكي ” إلى التعرف على دور مديري المدارس في تحسين نواتج التعلم من خلال أدوراهم الإدارية (التخطيط – التنظيم – التوجيه – الرقابة) ، باعتبار أن المدير قائداً تربوياً في مدرسته، ومسؤولاً عن قيادة العمليات التربوية والتعليمية والإدارية داخلها ، يؤثر في كافة العاملين معه، ويحفزهم على المشاركة الفاعلة، وتحمل المسؤولية في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، ويجني معهم النجاحات المأمولة القابلة للتحقق، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تواجه أداء مديري المدارس نحو تحسين نواتج التعلم لدى الطلبة ووضع الحلول والتوصيات المناسبة لعلاجها ، في ضوء الاهتمام العالمي بنواتج التعلم، وفي ظل ما توليه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من اهتمام كبير بتحسين نواتج التعلم، سعياً منها لتمكين الطلاب والطالبات في المملكة من المنافسة العالمية، و تحسين مستوياتهم وتحصيلهم الدراسي، ورفع أدائهم في مؤشرات الاختبارات الدولية والوطنية، بما يدعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد مرتكزات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة تلقى ” المالكي ” العديد من التهاني والتبريكات من القيادات التعليمية والأكاديمية والأصدقاء والزملاء والأهل والأقارب.