المتأهلون للتصفيات النهائية في “إكس بيرفورم” يقدمون عروضاً حية خلال فعاليات سباق “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا-1”

المناطق_جدة

فرصة العمر للوصول إلى العالمية، ستكون بين يدي مجموعة من أفضل المواهب الموسيقية الصاعدة في المنطقة، والذين تم اختيارهم بعناية من خلال مسابقة “إكس بيرفورم” الموسيقية، حيث يقدمون عروضاً حية أثناء فعاليات سباق “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا-1 لعام 2024، في جدة خلال 7 – 9 مارس.

ومسابقة “إكس بيرفورم” هي مبادرة أطلقها مؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى”، بهدف اكتشاف ودعم ومساعدة المواهب الاستثنائية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف تسلط الأضواء على هذا الدمج المثير بين السرعة والموهبة والموسيقى، أثناء الفعاليات لتقديم توليفة سحرية على ساحة عالمية، في إطار اتفاق شراكة لمدة ثلاث سنوات بين “سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا-1” ومؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى”، بهدف مساعدة وتطوير المواهب، وتوظيف قوة “فورمولا -1” لتحفيز الشباب الموهوب لمتابعة أحلامه.

وخلال أيام الفورمولا 1 سوف يتم تصوير الحلقة الأخيرة من موسم “إكس بيرفورم” هذا العام، حيث سيقدم المتأهلون الاثني عشر للتصفيات النهائية عروضهم على مدى ثلاثة أيام. خلال أول يومين، سوف يقدم كل منهم عرضاً لمدة 30 دقيقة في أماكن مختلفة مثل نادي بادوك وصالة الضيافة المميزة ومنطقة المشجعين، وفي اليوم الثالث، سيكون هناك فرصة للمتأهلين للتصفيات النهائية في إكس بيرفورم تقديم عرضًا على المنصة، قبيل الحفل الافتتاحي لسباق الفورمولا-1.

وسينضم أجمل الحداد، المعروف أيضاً باسم “إيه جي تروث”، والفائز في مسابقة “إكس بيرفورم” العام الماضي إلى المشاركين الاثني عشر في تقديم العروض الحية على مسرح سباق “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1”.