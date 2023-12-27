المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل: قيمة مخالفة طلب “اللوكيشن” 5000 ريال.. وعلى سائق التوصيل استخدام العنوان الوطني فقط

المناطق – أحمد ماهر

أكد “صالح الزويد” المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن قيمة مخالفة طلب “اللوكيشن” 5000 ريال.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي”، أن سائق التوصيل عليه أن يلتزم باستخدام العنوان الوطني فقط، ولا يلتزم بأي عنوان آخر.

وأوضح أنه في حال مخالفة سائق التوصيل للعنوان الوطني، فإن العميل يحق له أن يتقدم بشكوى إلى الشركة، لترد عليه في غضون ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن الشركة إذا لم تتجاوب مع شكوى العميل بالقدر المطلوب، ففي هذه الحالة يرفع شكوى إلى الهيئة العامة للنقل.