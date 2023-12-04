المتحدث باسم “الأونروا”: لا مؤسسة أممية قادرة على التعامل مع الوضع في غزة دون هدنة والسماح بدخول المساعدات بلا معوقات

أكد المتحدث باسم الأونروا “كاظم أبو خلف”، أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة، يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأحياء المدنية في شمال وجنوب غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن كافة المؤسسات الأممية والدولية والإقليمية غير قادرة على التعامل مع الوضع في قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف.

وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب هدنة دائمة وفورية في قطاع غزة، مع ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح دون معوقات.