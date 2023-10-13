المتحدث باسم الأونروا: نصف مليون فلسطيني نزحوا من بيوتهم.. المعابر مغلقة والمواد الغذائية على وشك النفاد والوقود يكفي ليوم أو يومين

أكد المتحدث باسم الأونروا “عدنان أبو حسنة”، أن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني نزحوا من بيوتهم جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن القصف الإسرائيلي يستهدف قتل المدنيين وتدمير المتستشفيات والمدارس ودور العبادة، إضافة إلى قصف طواقم الإسعاف الطبية التي تعمل على نقل الجرحى والمصابين.

وبين أن مما يزيد تفاقم الأزمة الإغلاق المستمر للمعابر، إضافة إلى نفاد المواد الغذائية واقتراب نفاد الوقود والطاقة.