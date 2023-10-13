المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: 70 مدرسة مفتوحة أمام النازحين في غزة لكنها باتت في مرمى الاستهداف الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم “صادق خضور”، أن هناك ما يقارب من 70 مدرسة مفتوحة أمام النازحين في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المدارس في قطاع غزة باتت في مرمى القصف الإسرائيلي، موضحا أن هناك مدرستان تم تدميرهما كليا.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سواء، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على جميع أحياء غزة.

وبين أن إسرائيل لا تنوي الرجوع عن استمرار عملياتها في قطاع غزة إلى أن تشفي غليلها من هجمات الفصائل الفلسطينية، موضحا أن الذي يدفع الثمن هم المدنيين العزل.