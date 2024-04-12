المتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بالباحة تشهد إقبالاً من الزوار خلال إجازة العيد

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تشهد المتنزهات الطبيعية بمنطقة الباحة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، للاستمتاع بالأجواء الجميلة، والضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة خلال فترة المساء، ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء.

وهيأت أمانة الباحة أكثر من 135 متنزهاً وحديقةً لاستقبال الزوار والمتنزهين، للاستمتاع بالأجواء الغائمة التي تشهدها المنطقة، ولقضاء أوقات من الاستجمام والترفيه ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار ونوافير المياه، إضافة إلى مجاميع الألعاب والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.