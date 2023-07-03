المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تختتم مشاركتها في مهرجان كان ليونز 2023 بنجاح حافل

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استضافت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة من الفعاليات والتجارب التفاعلية لمدة أسبوع خلال مشاركتها في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع 2023 مع برنامج حافل شمل جلسات حوارية وحفلات موسيقية وإطلاق بيلبورد عربية – Billboard Arabia.

وعكست تجربة شاطئ SRMG في كان ليونز صورة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها مركزاً إبداعياً مميزاً ، حيث استضافت بين 19 و22 يونيو، أكثر من 3000 ضيفاً، وحققت ما يزيد عن ١.٦٥ مليار تفاعل على القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم. وأطلعت التجربة قادة ورواد القطاع ورجال الأعمال ووسائل الإعلام العالمية وشركات الإعلان والشركات التقنية على استراتيجية التوسع التي تعتمدها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، كما سلطت الضوء على توجه المنطقة نحو مزيدٍ من الإبداع والابتكار.

وجمعت SRMG عددا من الشخصيات البارزة ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية حول الفرص والتحديات التي يواجهها مشهد الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثير الذكاء الاصطناعي على القطاعات الإبداعية، ودور المجتمع في بناء العلامات العالمية، وتطور المنطقة بصفتها مركزاً للموسيقى ورأس المال الجريء.

وسلّط مجموعة من قادة قطاعات الإعلام والإعلان والتكنولوجيا، بمن فيهم جمانا راشد الراشد، الرئيسة التنفيذية لـ SRMG، وغيوم لاكروا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Brut، وغاري فاينيرتشوك، الرئيس التنفيذي لشركة فاينر ميديا، وإلدا شقير، الرئيس التنفيذي لأومنيكوم ميديا جروب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في تطبيق أنغامي، الضوء على أحدث التوجهات والابتكارات التي تؤثر على المنظومة الإعلامية الإقليمية والعالمية. بدورهم، ركز عدد من عمالقة عالمي الترفيه والإبداع، مثل مو عامر، المقدم الكوميدي والنجم التلفزيوني الشهير، وعلي رز، الشخصية الإبداعية الأكثر تكريماً في منطقة الشرق الأوسط، وعلي علي، المؤسس المشارك لـ Good People، على أهمية استخدام تقنيات السرد الجذابة والمحتوى الواقعي الذي يلامس المتابعين والمستوحى من حياتهم اليومية.

وحرصت SRMG منذ عام 2021 على إعادة رسم ملامح المشهد الإعلامي في المنطقة، حيث عملت على تعزيز مجموعة من أبرز علامات المجموعة الرائدة عبر اعتمادها مقاربة رقمية وتأسيس شراكات مع شركات إعلامية عالمية.

وأضافت SRMG هذا العام إنجازاً جديداً نحو تحقيق استراتيجية نمو المجموعة، حيث أعلنت جمانا راشد الراشد، الرئيسة التنفيذية لـ SRMG، ومايك فان، رئيس بيلبورد – Billboard، عن شراكة جديدة لإطلاق بيلبورد عربية – Billboard Arabia، منصة الموسيقى التي تهدف للاحتفاء بالفنانين العرب وتسليط الضوء على قصص نجاحهم وخلفياتهم الثقافية وتجاربهم المتنوعة أمام الجمهور العالمي. وستقدم بيلبورد عربية – Billboard Arabia خلال العام القادم العديد من القوائم والجوائز الموسيقية والفعاليات ، كما ستوفر محتوى حصري في موقع واحد.

ووفرت SRMG، كجزء من تجربة شاطئ SRMG واحتفالاً بالشراكة الجديدة، منصةً لفناني المنطقة لاستعراض مواهبهم على ساحة عالمية، حيث نظمت حفلات موسيقية حية لكل من النجم السعودي الصاعد مشعل ومجموعة من فناني الهيب الهوب من منطقة الخليج، بمن فيهم منسق الموسيقى دي جي أوتلو، ومؤيد وجيد وفليبراجي. كما قدم كل من الفنانين نايكا وإليانا ودي جي رودج أداءً استثنائياً على المسرح خلال الدورة الثانية من فعالية “مينا نايت”.

وتسعى SRMG في استراتيجيتها إلى تمكين الجيل القادم من المبدعين والمبتكرين، حيث أقامت للمرة الأولى في تاريخها تحدي ليونز للشباب السعودي، وقدمت بذلك فرصة فريدة للفائزين للمشاركة بتحدي ليونز العالمي للشباب، حيث حقق الفريق الفائز بالتحدي السعودي والمؤلف من ريما ابراهيم وشوق عبدالله نتيجة رائعة، وحلّتا في المرتبة السابعة بين أكثر من ٤٥٠ مشاركاً من مختلف أنحاء العالم.

وأقامت SRMG في وقت سابق من هذا العام اتفاقية تعاون مع مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع لتصبح الممثل الرسمي الأول للمهرجان في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه الشراكة التزام SRMG بالارتقاء بالمنظومة الإعلامية في المنطقة من خلال استعراض الفرص وتسليط الضوء على الابتكارات والإبداعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.