المحامي نايف المرشدي: “السناب شات” و”تيك توك” ميدانان فوضويان يشتهر فيهما “التافه” أكثر من “المتزن”

قال المحامي “نايف المرشدي”، إن الفضاء الإلكتروني يحكمه نظام الإعلام المرئي والمسموع ومكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث إن المأمور والمنهي عنه في أرض الواقع يطبق في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن المعلنات في وسائل التواصل الاجتماعي يصورن وجود معركة بين الرجال والنساء بينما الواقع عكس ذلك.

وأوضح أن “السناب شات” و”تيك توك” ميدانان فوضويان يشتهر فيهما “التافه” أكثر من “المتزن”.

وأشار إلى أن هناك عتب على بعض الجهات والفعاليات التي تستضيف أشخاصا لم يدعموا السياحة والمنتجات الوطنية.