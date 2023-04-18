المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس القادم

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 168 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.