المختبر الهندسي في أمانة عسير يجري اختبارات على 1628 عينة أسفلت وتربة وخرسانة

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قامت إدارة المختبر الهندسي التابع لوكالة المشاريع بأمانة عسير بمدينة أبها بإجراء اختبارات هندسية على قرابة 1628 عينة خلال الفترة من 8 /03 الى 15 /03/ 2023م حيث تم عمل كافة أنواع الاختبارات للتربة و الأسفلت والخرسانة ، لضمان جودة الأعمال ورفع كفاءة المشروعات من حيث تطبيق المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية في تنفيذ المشاريع للأمانة وبلديات المنطقة.

وأوضح مدير إدارة المختبر الهندسي بالأمانة المهندس علي ال موسى بأن ضبط جودة الأعمال في تنفيذ جميع مشاريع الأمانة وبلديات المنطقة بمستوى عال هو هدف رئيسي نسعى إلى تحقيقه عبر حزمة من الأعمال والإجراءات التي تطبقها الأمانة ، حيث تم عمل اختبار 1569عينة أسفلت كانت نسبة اختبار المطابقة 94% ونسبة غير المطابقة 6% كما تم عمل اختبار50 عينة التربة بلغت نسبة المطابقة 71% وبلغت نسبة غير المطابقة 6% وعمل اختبار 9عينة خرسانة حيث بلغت نسبة المطابقة 100%.

وأشار ال موسى أن تلك الاختبارات تهدف الى تحقيق مستويات متقدمة في أعمال التنفيذ وبناء شبكة طرق وشوارع ذات جودة عالية والتي ستسهم في تقليص أعمال وتكاليف الصيانة الدورية، بالإضافة الى تطبيق المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية وتطبيق كود البناء السعودي.

مؤكدا بأن اختبار أعمال المقاولين سوف يكون إلزامي على جميع مقاولي الأمانة وبلديات المنطقة، مشددا على أنه لن يتم قبول أي اختبار للمقاولين خارج مختبر الأمانة.

وأشار إلى أهمية الأعمال الميدانية لفريق العمل ومواءمتها مع أعمال المختبر الفنية والهندسية للحصول على نتائج واقعية.