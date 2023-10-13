” المخدرات ” تشارك في معرض وزارة الداخلية المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مكة المكرمة

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تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الذي يستمر حتى الـ 15 من أكتوبر الجاري، بمجمع مول العرب بمحافظة جدة.

وتأتي مشاركة مكافحة المخدرات لتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وسبل الوقاية منها، وآلية الإبلاغ عن مروجيها ومهربيها، وإبراز جهود الجهات الأمنية في التصدي لها ولمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات ومخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.