المدير التنفيذي للعلامات التجارية: هناك ضوابط لتسجيل اسم السعودية كعلامة تجارية منها أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية

أكد المدير التنفيذي للعلامات التجارية “عبد الرحمن الصريخ”، أن هناك ضوابط رسمية لتسجيل اسم السعودية كعلامة تجارية من أهمها أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية أو تنظيم خاص، أو أن تكون العلامة مرتبطة بمشروع نوعي معين.

وأضاف في تصريحات لـ “السعودية”، أن من ضمن شروط وضوابط تسجيل اسم السعودية كعلامة تجارية، هو أن يكون اسم السعودية هو أحد مكونات العلامة.