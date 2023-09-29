المدير التنفيذي لمنصة “اطبع”: استحدثنا روبوتا يعمل على مسح 1700 صفحة من أي كتاب وتحويله إلى نسخة رقمية بجودة عالية

أكد المدير التنفيذي لمنصة “اطبع” “خالد با محمد”، أن المنصة تعمل على استخدام كافة الأدوات التكنولوجية الحديثة، وتوظيفها لخدمة الجمهور.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المنصة استخدمت روبوتا يعمل على مسح 1700 صفحة من أي كتاب، ومن ثم تحويله إلى نسخة رقمية بجودة عالية.

وبين أن المنصة تعمل دائما على مواكبة التطورات العالمية في مجال الطباعة من أجل تحقيق التقدم والنجاح.