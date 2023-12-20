المدير الفني لنادي مانشستر سيتي : تبقى لنا خطوة فقط للفوز بلقب كأس العالم للأندية 2023م

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عبر المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن سعادته بوصول فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره أوراوا الياباني، مؤكدًا أن فوزه كان مميزًا وسيدفعهم كثيراً للفوز بأول لقب لهم في البطولة، مشيرًا إلى أهمية النهائي بالنسبة لتاريخ ناديه الذي يملك جميع البطولات ماعدا كأس العالم للأندية.

وبيّن جوارديولا أن كل ما يحتاجه لاعبو فريقه الآن هو الراحة للاستعداد لأهم مباراة في البطولة والتي هي نهائي كأس العالم للأندية، مبينًا انه ولاعبوه عازمون على العودة إلى مقر النادي بكأس العالم للأندية، وأنهم سيضيفون إنجازًا كبيرًا بتاريخ النادي إن عادوا بالكأس ليصبحوا أول فريق في التاريخ الإنجليزي يفوز بخماسي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

من جانبه أكد رودري الحاصل على أفضل لاعب في المباراة من الـFIFA, أهمية انتصار فريقه المستحق أمام فريق متكتل دفاعياً، مشيراً إلى أنهم سيبذلون مافي وسعهم للفوز بالقب الوحيد الغائب عن خزينتهم.