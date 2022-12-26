أبرز الموادمحليات

المركبة والمخالفة للشريعة.. “الأحوال المدنية” توضح “ضوابط تسجيل الأسماء”

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 2:02 صباحًا

المناطق_متابعات

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الضوابط المتبعة عند تسجيل الأسماء، وما يجوز منها وما يمنع ولا يسمح به.

وأوضحت “الأحوال المدنية”، أنه “يجوز تسجيل الاسم معرف بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع كـ (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد)”.

وبيّنت، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه “يسجل الاسم مجرداً من الألقاب كـ (السيد)، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم كـ (المعروف بكذا..).

وأضافت: “لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة كـ (محمد صالح)، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية كـ (عبدالرسول)”.

 

الوسوم
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 2:02 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى