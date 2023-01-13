المركزي الأوروبي: سياسة التشديد النقدي لا بد أن تستمر

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صرح مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أن سياسة التشديد النقدي لم تصل إلى نهايتها حتى الآن، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وقال بوريس فويسيتش عضو مجلس المحافظين في البنك خلال مقابلة مع “جورنال دي نيجوسيوس” البرتغالية إن “استجابة المركزي الأوروبي لابد أن تكون الاستمرار في تشديد السياسة النقدي”، مضيفا “اعتقد أننا لابد أن نعتمد على البيانات، وأن نقوم بتحليل النتائج بعد القيام بأي تغيير في السياسات”.

وردا على سؤال بشأن رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، قال بوريس فويسيتش الكرواتي الجنسية “لا أريد أن أتكهن بشأن ما إذا كان رفع الفائدة بواقع 50 نقطة هو الإجراء الصائب، ولكنني يمكنني القول إننا بمجرد وصولنا إلى مسار الـ 50 نقطة، فإننا نتوقع أنه مسار مناسب”.

وأضاف “عندما يتراجع التضخم بشكل واضح ومستدام، فسنضطر للحفاظ على معدل الفائدة لبعض الوقت لضمان أن التضخم سيتراجع إلى 2 في المائة بدون المزيد من إجراءات التشديد النقدي”، مبينا أن بحسب البيانات الأخيرة، فإن التضخم على الأرجح قد وصل إلى ذروته، وفي هذه اللحظة تتجه المخاطر نحو استمراريته وليس خروجه عن دائرة السيطرة”.