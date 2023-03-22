“المركزي السعودي” يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

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قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة. ويأتي هذا القرار في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي.

الفيدرالي الأمريكي

يذكر أن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75%- 5%.

قرارات مماثلة

وفي فبراير الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.

زيادات مستمرة

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.

كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.