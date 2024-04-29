المركز الأول لـ «هيا» في تطوير إستراتيجيات العلاج المناعي

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حصدت الباحثة في مركز الملك فهد للبحوث الطبية بوحدة اللقاحات والعلاجات المناعية التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، هيا بنت إبراهيم حوباني، المركز الأول عن بحثها «تطوير إستراتيجيات جديدة للعلاج المناعي باستخدام فايروس الأدينو في مكافحة السرطان» من فئة الطلبة، ضمن مؤتمر الاتجاهات والابتكارات في المختبرات الطبية الذي أقيم في مدينة الرياض الأسبوع الماضي على مدى ثلاثة أيام، برعاية وزير الصحة.

وتناول المؤتمر الحلول الرقمية لممارسات المختبرات السريرية الفعالة والرؤي المتطورة في علوم المختبرات السريرية المتقدمة، إضافة إلى التحول في خدمات المختبرات السريرية وجلسات الأبحاث المميزة بالمختبرات، كما تضمنت أعماله ورش عمل تفاعلية وندوات شاملة ومناقشات علمية.

ويعد مؤتمر الاتجاهات والابتكارات في المختبرات الطبية مناسبة مهمة للنخب المتخصصة في المجال الطبي، ويهدف إلى استكشاف آخر التطورات في مجال الطب ورصد الاتجاهات الناشئة التي تشكل المستقبل، كما يلعب دوراً في توفير منصة للمتخصصين لمشاركة الأفكار واستعراض الابتكارات الجديدة التي تسهم في تطوير مجال المختبرات الطبية.