المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” يختتم مشاركته في منتدى الخرج الصناعي

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اختتم المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” اليوم، مشاركته في المعرض المصاحب لمنتدى الخرج الصناعي، الذي أقيم خلال الفترة من 27-29 فبراير تحت شعار “نحو تنمية صناعية مستدامة”، في ساحة البلدية للاحتفالات والمعارض بمدينة الخرج.

وحظي جناح موان في المنتدى بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد محافظ الخرج، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، وعدد من سفراء الدول والمسؤولين وأرباب الأعمال.

وشهد ختام المنتدى تكريم “موان” ضمن القطاعات الحكومية المشاركة، بصفته أحد الرعاة الذهبيين للمنتدى، تقديرًا للجهود التي بذلها طيلة أيام المعرض، والتي ساهمت بشكل كبير في إنجاحه وتحقيق أهدافه.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لالتزام “موان” بدعم التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، وسعيه الدائم للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تُعنى بهذا المجال.

وخلال فترة مشاركته في المنتدى، استعرض “موان” أبرز إنجازاته ومبادراته، التي حظيت باهتمام الزوار والمسؤولين، حيث استعرض في جناحه أبرز الأنظمة والتشريعات، والرخص والتصاريح المنظمة للقطاع، ومبادرة مستدام التي تهدف إلى خلق بيئة مستدامة من خلال الحد من إنتاج النفايات وإعادة تدويرها بشكل فعّال.

كما استعرض المركز الفرص الاستثمارية في المخطط الإستراتيجي الشامل، التي تركز على دعم القطاع الخاص في مجالات متعددة تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن “موان” يسعى إلى توفير حلول متكاملة لقطاع إدارة النفايات، ذات منظور شمولي ورؤية استشرافية، تلعب دوراً محورياً في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة، عبر توجيه الصناعات على مختلف أنواعها نحو الاستدامة على المدى الطويل، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق النمو الاقتصادي ويحمي البيئة ويرفع مستوى جودة الحياة في المملكة.