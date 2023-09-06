المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ينظم ورشة عمل ” تنمية وحماية أشجار الأراك ” في جازان

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نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اليوم ، ورشة عمل متخصصة حول ” تنمية وحماية أشجار الأراك ” ، وذلك بفندق نوفوتيل جيزان ، بمشاركة ممثلي مختلف الإدارات والجهات والجمعيات ذات العلاقة.

وتابع الحضور عرضًا تعريفيًا عن المركز الذي يُعنى بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار التصحر لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية ، إلى جانب الحفاظ على غابات ومراعي المملكة وإعادة تأهيلها وتنميتها بشكل مستدام ، وتطوير المتنزهات الوطنية ، فيما تعرف المشاركون على دور المركز في ضبط المخالفات البيئية بكافة أشكالها.

وتضمنت ورشة العمل محاور متخصصة حول تنمية الأراك في المنطقة والتعريف بأهمية أشجار الأراك التي تُنتج السواك ونبات الكباث ، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز جودة الحياة وتحسين الصحة العامة والترفيه والترويح عن النفس ، ودورها في تثبيت الرمال ، وفوائد السواك ، إلى جانب حالة الأراك في منطقة جازان وأبرز مهددات الاستدامة.

يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعدّيات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي.