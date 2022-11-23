“الأرصاد” ينبه 6 مناطق: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

كما نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العيص، وتشهد المنطقة أيضًا سحبًا رعدية على الرايس وينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.