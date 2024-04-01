المركز الوطني للعمليات الأمنية يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية بمحافظة جدة

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يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة والمواطنين والمقيمين والزوار، خلال الفترة (20 – 24 رمضان 1445هـ , الموافق 30 مارس – 3 أبريل 2024م)، وذلك في مجمع العرب مول بمحافظة جدة.

ويستعرض المركز للزوار، الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة المكرمة،الشرقية)، ويقدّم تجربة حية بتقنية الواقع الافتراضي لأحد مراكز (911)، وكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.

مما يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية.