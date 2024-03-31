“المرور السعودي” يعلن تهيئة (11) موقعًا لمركبات ضيوف الرحمن ونقلهم عبر وسائل النقل العام إلى المسجد الحرام

المناطق ـ واس

أعلنت الإدارة العامة للمرور تهيئة (11) موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم عبر وسائل النقل العام والترددي إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1445هـ، تسهيلًا لخدمة ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح “المرور” أنه تم تخصيص (6) نقاط مواقف بجانب العاصمة المقدسة، هي: موقف الجمرات وموقف دقم الوبر وموقف الأمير متعب وموقف كدي وموقف الزاهر وموقف الرصيفة، و(5) نقاط في مداخل مكة المكرمة، وهي: موقف الشرائع وموقف الليث وموقف جدة السريع وموقف الهدا وموقف النورية.

وكانت قوات أمن العمرة قد أطلقت مطلع شهر رمضان الدليل الإرشادي، الذي يوضح تنظيم دخول المركبات ونقل المعتمرين والزوار، عبر خرائط تفاعلية تسهل على المعتمرين والزائرين اختيار المواقف والطرق المناسبة، واستخدام وسائل النقل العام والترددي للوصول إلى الحرم المكي الشريف.