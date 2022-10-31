المرور لقائدي الدراجات: ارتداء الخوذة إلزامي

ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة ارتداء خوذة رأس مطابقة لما ورد بالنظام قبل قيادة الدراجة الآلية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور في فيديو جراف على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على موقع “تويتر”، “قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابقة لما ورد في نظام المرور”.

شروط ارتداء الخوذة

وأوضحت كيفية ارتداء الخوذة بطريقة صحيحة ومحكمة، وذلك بأن لا تكون حاجبة الرؤية أثناء القيادة، ويكون تصميمها متوافقًا مع متطلبات السلامة.

مخالفة مرورية

وكانت الإدارة العامة للمرور طالبت في وقت سابق، بضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وذلك لسلامة قائدها.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم ارتداء الخوذة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال.