“المسابقات” تحدد مواعيد المباريات حتى الجولة الـ11 بـ”روشن”

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أصدرت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم الثلاثاء مواعيد وأماكن إقامة المباريات حتى الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

وقالت الرابطة في بيان لها إنه سيتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية من الجولة الـ12 حتى الجولة الـ16، في وقت لاحق، بعد صدور جدول مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن، بعد مرور 4 جولات من المسابقة، بـ12 نقطة، جمعها من الفوز في جميع مبارياته، فيما يحتل الهلال المركز الثاني بـ10 نقاط.

وجاءت مواعيد مباريات الجولات من 6 إلى 11 كالتالي: