“المساحة الجيولوجية”: تسجيل هزة أرضية في تبوك بقوة 3.38 درجة

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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجيـة السـعودية طارق أباالخيـل بأن محطـات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السـعودية سجلت مساء يوم الأحد الموافق 16/10/2022 الساعة 10:46 مساءاً هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر تبعد مسافة 8 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.

وبين أن الهزة الأرضيـة ناتجة عـن اجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة فـي المنطقة وطمأن المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضيـة تعتبر ضعيفـة على مقياس ريختر من حيـث القـدر الزلزالي وليـس منها خطورة مؤكدا بأن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات ارتدادية.