المستشار الألماني لأوروبا: تحركوا لحل خلاف حظر السيارات العاملة بمحرك احتراق

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طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، المفوضية الأوروبية، بالتحرك لحل الخلاف حول حظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات احتراق بدءا من 2035.

وفي أعقاب الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني في قصر الضيافة الحكومي ميسبرج – شمالي برلين، قال شولتس إن الحكومة الألمانية متفقة على أنها تفترض أن تقدم المفوضية مقترحا بشأن كيفية استخدام الوقود الإلكتروني بعد عام 2035.

وأضاف شولتس، أن هذا الموضوع كان قد تم “تفعيله سياسيا” خلال نقاش مكثف مع المفوضية في العام الماضي، لافتا إلى أن برلين تنتظر الآن تقديم هذا الاقتراح بشكل فعلي.

من جانبه، قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني وزعيم الحزب الديمقراطي الحر، إن الانفتاح التكنولوجي يمثل بالنسبة إلى حزبه قيمة كبيرة “هذا يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار سياسي نهائي بشأن المحركات في سيارات الركاب”، مشيرا إلى أن برلين شاركت في صنع القرار الأوروبي في ضوء هذه الخلفية وبهذه الروح.

وتابع ليندنر، أنه لا يوجد حاليا ضمان قانوني بشأن إمكانية ترخيص السيارات التي تعمل بمحركات البنزين والديزل بشكل فعلي حتى بعد عام 2035 في حال تم تزويدها بوقود “صديق للبيئة”.

وقال: “نحن نحتاج إلى هذا الربط الواضح والمضمون قانونيا بين القرار بشأن حد السيارات المرخصة وبين إمكانية الترخيص الجديد”.

كانت مشاورات الاتحاد الأوروبي حول الحظر المزمع للسيارات الجديدة التي تعمل بمحركات احتراق بدءا من 2035، قد تم تأجيلها يوم الجمعة الماضي بسبب مطالب إضافية من ألمانيا، حيث قال وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، إن ألمانيا لا يمكنها أن توافق على مثل هذا الحظر الإجمالي في الوقت الحالي.

إلى ذلك، أظهرت دراسة حديثة أعلنتها وزارتا البيئة والاقتصاد الألمانيتان، أن تكاليف تغير المناخ في ألمانيا قد تصل إلى 900 مليار يورو بحلول منتصف القرن.

وفي الدراسة المعنونة بـ”تكاليف عواقب تغير المناخ في ألمانيا”، يستعرض معهد البحوث الاقتصادية البيئية (آي أو دابليو) وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية (جي دابليو إس) ومعهد “بروجنوز” للتوقعات الاقتصادية سيناريوهات مختلفة للفترة من عام 2022 حتى عام 2050، التي تختلف في شدتها وفقا لمدى الاحتباس الحراري.

وفي أفضل السيناريوهات، فإنه من المتوقع أن تبلغ تكاليف تغير المناخ في ألمانيا 280 مليار يورو في هذه الفترة.

وبحسب الدراسة، يجب عدم النظر إلى الاستنتاجات على أنها تنبؤ، ولكن الغرض منها هو إعطاء انطباع عما يمكن أن يحدث في ضوء افتراضات معينة.

ووفقا للنماذج، فإن متوسط التكاليف السنوية لظواهر متطرفة مثل الحرارة الشديدة والفيضانات، التي حدثت على مدار الـ20 عاما الماضية، ستتضاعف بمقدار مرة ونصف إلى خمس مرات سنويا حتى عام 2050. وبالنسبة إلى عام 2050 قد يعني ذلك خسائر تراوح قيمتها بين 0.6 و1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. وهذا يعني أن الاقتصاد سينكمش -حتى في أفضل السيناريوهات- إذا لم يتم اتخاذ تدابير للتكيف مع الاحتباس الحراري.

وبحسب الدراسة، فإن تدابير التكيف -مثل زيادة المساحات الخضراء في المدن- يمكن أن تقلل التكاليف الاقتصادية البحتة، التي تقاس كخسارة في الناتج الاقتصادي، بنسبة تراوح بين 60 و100 في المائة.

ووفقا لمعدي الدراسة، فإن القيم المذكورة تمثل الحدود الدنيا، حيث لا يمكن قياس جميع عواقب تغير المناخ من حيث التكاليف وتمثيلها في النموذج.

وأشارت الدراسة إلى أنه بجانب الخسائر المادية هناك أيضا -على سبيل المثال- فقدان نوعية الحياة والتنوع البيولوجي، وكذلك حالات الوفاة الناجمة عن تغير المناخ.

وجاء في الدراسة: “لذلك من المتوقع أن تكون تكاليف تغير المناخ أعلى بكثير من تلك التي تعكسها السيناريوهات في سياق النموذج”.