المستشار الألماني يسعى إلى الحصول على غاز طبيعي من نيجيريا

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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس العمل لأجل الحصول على واردات الغاز الطبيعي من نيجيريا التي تمتلك أكبر احتياطي للغاز في إفريقيا.

وتوجه شولتس صباح أمس، إلى إفريقيا في ثالث زيارة له هناك منذ توليه المستشارية قبل أقل من عامين، وإلى جانب نيجيريا، وهي الأقوى اقتصاديا والأكثر كثافة سكانية في إفريقيا، يعتزم شولتس أيضا زيارة غانا.

ووفقا لـ”الفرنسية”، قال شولتس في مقابلة صحيفة: “نيجيريا تمتلك أكبر احتياطي للغاز في إفريقيا.. للشركات الألمانية مصلحة في توريدات الغاز من نيجيريا وتتطلع للتعاون مع شركات غاز نيجيرية”.

وأكد أن بلاده تعول أيضا على مبادرات مشتركة من أجل المضي قدما في إنتاج الهيدروجين بوصفه مصدرا للطاقة في المستقبل. جدير بالذكر أن ألمانيا تحصل على النفط بشكل كبير من نيجيريا، ولكن لم تحصل حتى الآن على غاز طبيعي من هناك.

يذكر أن موضوع الإمداد بالغاز كان يمثل محورا بارزا في زيارة شولتس لإفريقيا العام الماضي، وكان قد عرض في السنغال مشاركة ألمانية في تطوير حقول الغاز الموجودة قبالة السواحل هناك. وتعرض لهذا السبب لانتقاد شديد من جانب نشطاء حماية المناخ، لأن الأمر يتعلق بمصادر طاقة أحفورية تصدر غازا ضارا بالمناخ. وتبرر الحكومة الاتحادية عرضها بأنه لا تزال هناك حاجة إلى الغاز لأجل الفترة الانتقالية حتى يتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وصرح شولتس في لقائه مع صحيفة نيجيرية أيضا أنه يرى إمكانية لتعزيز التعاون في قطاعات أخرى في نيجيريا إلى جانب قطاع الطاقة، وأوضح أن هذه القطاعات هي البنية التحتية والزراعة والموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.

ودعا المستشار الألماني لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “بحيث يجب أن تحصل دول إفريقية بصفة خاصة على مقعد دائم فيه ويجب أن يتم الاستماع إليها بشكل أكبر”.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الأممي، الذي يعد أقوى هيئة في الأمم المتحدة، يتكون حاليا من الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين، إضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين. وتسعى ألمانيا أيضا لمقعد دائم في حالة إجراء إصلاح.

وفي سياق الشأن الألماني، أعلن اتحاد شركات النقل والمواصلات في ألمانيا ثبات الطلب على التذكرة الشهرية فئة 49 يورو تدريجيا واستقراره، بعد مرور نحو ستة أشهر على إدخالها.

وبحسب الاتحاد، هناك حاليا نحو عشرة ملايين شخص يمتلكون هذه التذكرة، والعدد مستقر، حتى لو كانت تتم إضافة المزيد بمستوى منخفض”.

يشار إلى أن هذه التذكرة التي يتم بيعها في إطار اشتراك شهري تسمح لحامليها باستخدام وسائل النقل المحلية والإقليمية في جميع أنحاء ألمانيا بقيمة 49 يورو شهريا.

وأضاف الاتحاد: “نحن نربط العملاء بشكل أقوى بوسائل النقل العام من خلال هذا السعر الموحد”.