المسحل: نسعى لتوفير ملتقى لعشاق الكرة حول العالم

وقال المسحل في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه يعتبر تنظيم بطولة كأس العالم في المملكة العربية السعودية أمرًا في غاية الأهمية.

وأضاف أن الشعب السعودي يشتهر بشغفه الكبير تجاه كرة القدم، وتعتبر استضافة بطولة كأس العالم بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لجميع الأجيال من الصغار والكبار والرجال والنساء.

وتابع أن بطولة كأس العالم الأخيرة سلطت الضوء على عشق الشعب السعودي لكرة القدم حيث ساندت جماهيرنا المنتخب بكل شغف وحماسة تحت أنظار العالم بأسره”، مضيفًا “يحلم أطفالنا بمشاهدة هذه البطولة وتشجيع منتخبنا على أرض الوطن ونسعى بدورنا لتحقيق هذا الحلم في عام 2034”.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المنتخب السعودي شارك في 6 نسخ سابقة من بطولة كأس العالم وسيكون من الرائع أن يخوض منافسات هذه البطولة على أرضه وبين جماهيره في عام 2034.

وواصل أنه يعتبر الانتصار على منتخب الأرجنتين حدثًا استثنائيا سيبقى في ذاكرة كل سعودي وسعودية، مؤكدًا أن هذا الانتصار ساهم في تعزيز الثقة بمنظومة كرة القدم السعودية ونجاح الخطط المعتمدة إلا أنه يعتبر مجرد خطوة أولى يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى.

وأشار إلى أن ذلك اليوم يحمل قيمة أكبر من مجرد انتصار في مباراة، حيث سلط الضوء على شغف الشعب السعودي لكرة القدم، وحرصه على بناء جسور التواصل مع الجماهير حول العالم.

وقال إن رياضة كرة القدم شهدت في المملكة تطورًا كبيرًا حيث ازداد عدد اللاعبين بنسبة 50% واللاعبات بنسبة 86% منذ عام 2021م، كما ارتفع عدد المدربين والمدربات من 750 مدربًا في عام 2018 إلى أكثر من 5,500 مدرب ومدربة حتى هذا العام.

وأوضح أن المستقبل يبدو واعدًا بحق، ويحظى عام 2023 بأهمية خاصة بالنسبة لنا حيث نسعى بحلوله إلى دخول قائمة افضل 20 منتخبا للرجال في العالم، مضيفًا “نتطلع إلى الترحيب بالعالم وتقديم استضافة استثنائية داخل وخارج أرض الملعب”.

وذكر أنه لدى المملكة بنية تحتية كروية متقدمة في جميع أنحاء المملكة سواء كان ذلك يتمثل بالملاعب أم بمرافق التدريب، مؤكدًا أنه سبق للمملكة أن رحبت بآلاف المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات رياضية كبرى مثل كأس السوبر الإسباني والإيطالي، ويجذب دوري المحترفين السعودي اليوم أعدادًا كبيرة من الجماهير حول العالم.

وأكد أن المملكة مستعدة اليوم للترحيب بالجماهير القادمة من حول العالم لحضور بطولة كأس العالم للأندية التي تقام للمرة الأولى على أرض المملكة في شهر ديسمبر 2023.

وتابع حديثه “في إطار استعداداتنا لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027، نخطط لتحسين البنية التحتية الحالية، وبناء ملاعب جديدة وفق أعلى المعايير العالمية، ويجري العمل على تنفيذ هذه المشاريع بطريقة مستدامة”.

واستكمل أنه يمكن للجماهير التنقل بين مختلف المدن السعودية والملاعب التي تقام عليها المباريات في غضون 3 ساعات، واستكشاف الوجهات المميزة والمتنوعة في المملكة، وسيتم توفير مجموعة من المرافق المتطورة لضمان تقديم تجربة استثنائية لهذه الجماهير.