المسحل: نسعى لتوفير ملتقى لعشاق الكرة حول العالم

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كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن ملامح خطة العمل، والأهداف وراء ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة كأس العالم إلى تطوير كرة القدم على مستوى العالم، والترحيب بجميع عشاق اللعبة على ارض المملكة، مضيفا: “وكما تعلمون يمكن لحوالي 250 مليون شخص الوصول إلى المملكة في غضون 4 ساعات”.
وقال إنه يوجد الكثير من الخطط لبناء إرث حقيقي والتفاعل مع جماهير كرة القدم حول العالم وبناء جسور جديدة للتواصل، مضيفًا أن استضافة نسخة 2034 من كأس العالم تمثل دعوة لجمهور كرة القدم في جميع أنحاء العالم لزيارة المملكة والاطلاع على مسيرة التطوير التي تشهدها، ومنحهم تجارب استثنائية مستوحاة من كرة الضيافة العربية والعادات والتقاليد المحلية.
وشدد على الالتزام بتنظيم نسخة استثنائية لا تنسى من بطولة كأس العالم، وبناء جسور التواصل بين محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.
واختتم حديثه أن السعودية تتميز بمجتمع شاب يعشق كرة القدم (70% من الشعب السعودي تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وبالنظر إلى سجل المملكة الحافل بالإنجازات والنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، نتطلع إلى تقديم تجربة كروية فريدة من نوعها للمشجعين في عام 2034″.