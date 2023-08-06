المسحل يلتقي بلاعبي الأخضر تحت15 قبل بداية بطولة الكونكاكاف

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التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل اليوم الأحد بلاعبي ومنسوبي المنتخب الوطني 15 تحت عامًا، في مقر إقامة المنتخب بجمهورية الدومينيكان، على هامش المشاركة في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023 بجمهورية الدومينيكان وكوراساو.

وأثنى المسحل على مستوى الحرص والاهتمام الكبيرين من قِبل اللاعبين بالظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في مشاركتهم في بطولة كأس كونكاكاف 2023، وفي مشوارهم خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 15 عامًا يلاقي مساء اليوم الأحد منتخب المكسيك، في افتتاحية مبارياته ضمن منافسات المجموعة “الأولى” من منافسات بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023.