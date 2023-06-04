المسحل يوجه الشكر لمدرب الأخضر الشاب صالح المحمدي

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قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره للمدرب الوطني صالح المحمدي بعد انتهاء فترة عمله مدربًا للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا.

وأعرب المسحل، عبر بيان رسمي صادر السبت، عن اعتزازه بالفترة التي قضاها المحمدي مدربًا للأخضر الشاب، مُثمنًا لما بذله من جهود خلال تلك الفترة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بما تحقق للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا من إنجازات أثناء فترة تولي المدرب الوطني صالح المحمدي وفريق عمله مهام العمل، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في محطتهم المهنية المقبلة.

وسيتم الإعلان عن مدرب المنتقب الوطني الشاب خلال الفترة القادمة، حيث ينتظر المنتخب التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاما 2025، والتي ستقام في سبتمبر 2024، وسيسبقها عددا من المعسكرات الإعدادية.