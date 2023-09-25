المشرفة على الاتصال المؤسسي بجامعة أم القرى: الجامعة تقيم مجموعة من المبادرات للاحتفاء باليوم الوطني السعودي 93

أكدت المشرفة على الاتصال المؤسسي بجامعة أم القرى الدكتورة “سمية شرف”، أن الجامعة تقيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات للاحتفاء باليوم الوطني السعودي 93.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مشاركة الجامعة في احتفالات اليوم الوطني يأتي من خلال حرص المملكة على تعزيز الهوية الوطنية وزراعة الانتماء للوطن في نفوس الطلاب.

وبينت أن الجامعة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات المختلفة من أجل الاحتفاء بهذا اليوم.