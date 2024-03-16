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المصاب بالعين أو السحر هل يتم علاجه بالرقية الشرعية فقط؟ (فيديو)

16 مارس 2024 - 12:11 مساءً

أكد استشاري نفسي أن المصاب بالعين أو بالسحر لا يتم علاجه عن طريق الرقية الشرعية فقط، وإنما يجب عليه استشارة طبيب نفسي.

 

وأضاف في تصريحات لقناة السعودية، أن الرقية الشرعية ضرورية لمعالجة مثل هذه المشكلات، لكنها لا تكفي.

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وبين أن العلماء رأوا ضرورة أخذ استشارة الطبيب النفسي، مع الرقية الشرعية لزيادة الاطمئنان على الحالة النفسية للإنسان.

 

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16 مارس 2024 - 12:11 مساءً
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