المطر يمنع الدراسة بـ”حبيبة المطر”.. و”سيدات الربيع”

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علقت إدارة تعليم الباحة، وجامعة حفر الباطن، الدراسة الحضورية اليوم (الأحد)، وتحويلها عن بُعد لكل الطلاب والطالبات بجميع المدارس وكليات الجامعة.

وقرر تعليم الباحة تحويل الدراسة في مدارس جميع محافظات المنطقة، وتشمل “المندق، وبني حسن، والقى، والعقيق، وبلجرشي، ووسط الباحة، لتكون عبر منصة “مدرستي”.

في السياق ذاته، قررت جامعة الباحة تأجيل الاختبارات النهائية التي كان مقرراً إقامتها (الأحد)، إلى وقت آخر سوف يعلن عنه لاحقاً، داعيةً مَن لديهم مراجعات إلى إمكانية تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة “رافد” لجميع الطلاب والطالبات بالجامعة، على أن يشمل ذلك جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.

كما جاء في قرار جامعة حفر الباطن، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد اليوم بكل كليات الجامعة، وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.