المطية “بنيان” تحصد سباقات الهجن في الأشواط الصباحية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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انطلقت اليوم، منافسات فئة ثنايا بكار – قعدان في سباقات الهجن على ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار “عز لأهلها” في الصياهد.

وشارك في سباقات اليوم 538 مطية للأشواط الصباحية والمسائية لفئة ثنايا (بكار – قعدان) على مسافة 8 كيلومترات.

وحققت المطية “بنيان” لمالكها عبدالله الجهني صدارة الأشواط الصباحية بالتوقيت الزمني 081.12:53 دقيقة خلال الشوط الثالث، وجاءت بقية النتائج كالتالي: ناجي العجمي، محمد المري، محمد الهاجري، هادي المري، علي الوهيبي، سالم الفلاحي، محمد الثابت.

وبلغ عدد المطايا المتنافسة 314 مطية في أشواط الفترة الصباحية، فيما تتنافس 224 مطية على أشواط الفترة المسائية.

وتضم مسابقات الهجن 239 شوطًا للجري جدولتها على مدار 19 يومًا على فترتين من السباق صباحية ومسائية، ويسعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.