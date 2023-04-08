“المعلمي” يكشف أسماء 3 من فرسان الدبلوماسية السعودية.. ويوضح سبب اختيارهم (فيديو)

قال السفير عبدالله المعلمي، أنه كتب مقالًا عن فرسان الدبلوماسية السعودية، مع ذكر 3 أسماء فيه كانوا على النحو التالي: الأمير بندر بن سلطان، والدكتور غازي القصيبي، وجميل الحجيلان.

وأضاف المعلمي خلال ظهوره في برنامج “الليوان” الذي يقدمه عبدالله المديفر، عبر شاشة قناة “روتانا خليجية”: “كتبت هذا المقال إبان احتلال الكويت، إذ كان هؤلاء الفرسان يخــرجون على الملأ في كل مكان ويتحدثون بصورة ولغة سلسة وطلقة”.

وأكمل: “الأمير بندر بن سلطان كان يتحدث اللغة الإنجليزية بسلاسة وبالروح الأمريكية، ويعرف وجه استعمال النكتة والمرح في بعض العبارات، والدكتور غازي القصيبي، كان فنانًا في الحديث والخطابة والإلقاء، كما كان له عمود يومي في “الشرق الأوسط””.

وتابع: “كما أن جميل الحجيلان، أيضًا كان أستاذًا في اللغة الفرنسية، داعيًا إلى الاستفادة منه من قبل كل الجهات التي تريد أن تتعلم شيئًا”.

السفير عبدالله المعلمي: الأمير بندر بن سلطان، وغازي القصيبي، وجميل الحجيلان؛ هم فرسان الدبلوماسية السعودية لهذه الأسباب…#عبدالله_المعلمي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/Pex6a2zt7a — الليوان (@almodifershow) April 7, 2023

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