الملبوسات التراثية للأطفال تشهد إقبالاً في شهر رمضان بعرعر

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شهدت الملبوسات التراثية المعروفة بـ ” الجلابيات” إقبالاً لافتاً في شهر رمضان المبارك بمدينة عرعر وأصبحت محل أنظار الفتيات الصغيرات، حيث كان يقتصر ارتداؤها في السابق على النساء الكبيرات.

وأوضحت عدد من الأمهات أن البنات الصغيرات في وقتنا الحالي يستحسن لبس الجلابيات التراثية التي تأتي على عدة موديلات ، مشيرات إلى أن لبس الصغيرات للجلابيات أصبحت عادةً رمضانية جميلة لإظهار الفرح والسرور بدخول شهر الخير.

وأكدت صاحبات محلات الجلابيات بعرعر أن هناك إقبالاً على شراء الجلابيات والفساتين التراثية وخاصة الفساتين التراثية للأطفال بشهر رمضان ، حيث تختلف أنواع الجلابيات فمنها ذات اللون الواحد المطرزة وهناك ذات اللونين المدمجين مع بعضهما.