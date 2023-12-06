الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة يشكر 843 مبتعثاً ومبتعثة تطوعوا بتنظيم 72 فعالية عبر 67 نادياً طلابياً لعام 2023

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قدم الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري شكره لأكثر من 843 متطوعاً من المبتعثين والمبتعثات الذين أذكوا مفهوم التطوع وقدموا أكثر من 72 فعالية خلال العام الجاري 2023 عبر 67 نادياً طلابياً معتمداً من قبل الشؤون الثقافية والاجتماعية في الملحقية.

وأكد الدكتور بخاري أن المتطوعين من المبتعثين والمبتعثات نجحوا في تمثيل بلدهم ومكانته الريادية عبر العديد من الأنشطة التي تبرز مكانته العالمية ومنجزاته وثقافته بما أبرز صورة حسنة عنها وعنهم في مختلف البيئات الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمع طلبة من مختلف أنحاء العالم، وذلك مما يزيد أهمية تلك النشاطات والجهود.

وأضاف أن الملحقية لم تكتف بتنظيم فعاليات، بل عمدت إلى تدريب المبتعثين والمبتعثات في مجالات الحوار الحضاري والتواصل الثقافي وتعزيز صورة المملكة خلال رحلة ابتعاثهم وكذلك اختارت مجموعة منهم لتأهليهم كمديربين معتمدين في هذا المجال.

وفي ختام حديثه رفع الدكتور فوزي بخاري شكره إلى القيادة الرشيدة على ما يجده المبتعثين والمبتعثات من دعم سخي مكنهم من تحقيق أكبر النجاحات في أفضل الجامعات العالمية بما يدعم نهج المملكة في الاستثمار في الكادر البشري.