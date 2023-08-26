«الملكية الفكرية»: الأفكار المجردة مُستثناة من الحماية بموجب النظام

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن الأفكار لا تُحمى بموجب النظام، حيث إن الأفكار المجردة مستثناة من الحماية، وعند تطبيقها يُحمى التعبير عنها وليست الفكرة نفسها.

وأكدت الهيئة أن العلامات التجارية المسجلة محمية بموجب النظام، واستخدام علامة تجارية مملوكة للغير دون اتفاقية استخدام العلامة يعتبر انتهاكاً، ويمكن التواصل مع الهيئة في حال انتهاك علامة مسجلة من خلال بوابة احترام الملكية الفكرية عبر الرابط التالي: https://saip.gov.sa/respect-ip/.

وأشارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى أنها تقدم خدمة استشارة من خلال حجز موعد عبر بوابة العيادات الاستشارية عبر الرابط التالي: https://www.saip.gov.sa/#، منوهة إلى أنه يمكن الاطلاع على النظام واللائحة التنفيذية على الرابط التالي: https://saip.gov.sa/ar/services/#c.