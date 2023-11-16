المملكة تجمع الـ”كاريكوم” من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة

نشرت قناة “الإخبارية”، تقريرا أوضحت فيه مساعي المملكة من عقد القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وذكرت أن المملكة تسعى لإقامة علاقات اقتصادية قوية من جميع دول العالم في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والفنية والتكنولوجية والتقنية.

وبينت أن الرياض باتت مركزا مهما لعقد القمم الدولية، حيث استضافت قبل أيام القمة الإفريقية السعودية، وتلتها القمة العربية الإسلامية لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وأفادت بأن القمة السعودية ودول الكاريكوم ستناقش عدة مسائل مهمة على رأسها التحديات المناخية والتنمية المستدامة.