المملكة تعزز شراكتها مع جمهورية إستونيا ومملكة الدنمارك في مجال الحكومة الرقمية

المناطق_واس

اختتم معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي المهندس أحمد بن محمد الصويان، والوفد المرافق له، زيارته إلى جمهورية إستونيا ومملكة الدنمارك، حيث التقى خلالها عددًا من القيادات؛لبحث آفاق التعاون والاستفادة من التجارب الدولية في مجال الحكومة الرقمية.

وشملت الزيارة اجتماعًا مع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والاتصالات السيد تيت ريسالو، والرئيس التنفيذي للمعلومات في الحكومة الإستونية لوكاس إليفس، والسفيرة الرقمية لإستونيا السيدة نيلي ليوسك، فيما التقى معاليه نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات بجمهورية إستونيا السيدة ساندرا ساراف، والمدير العام لـهيئة نظم المعلومات السيد مارجوس نورما.

وزار معاليه البرلمان الإستوني حيث التقى وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية إستونيا السابق وعضو البرلمان السيد أندريس سوت، كما زار جامعة تالين ومركز البحث والتطوير الدولي؛للاطلاع على أبرز البرامج والأبحاث ذات العلاقة في المدن الذكية والابتكار، فيما عقد سلسلة لقاءات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات التقنية في إستونيا؛ بهدف بحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الحكومة الرقمية ،عقب ذلك زار معالي المحافظ مملكة الدنمارك، وتضمنت الزيارة وزارة الرقمنة والمساواة بين الجنسين، والوكالة الحكومية المختصة بالحكومة الرقمية، والمركز الرقمي للدنمارك، ووزارة المالية، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الشركات.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الشراكات والحضور الدولي، وقد حصلت المملكة على المركز (الثالث) عالميًّا من بين (198) دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) الصادر من مجموعة البنك الدولي، كما حققت المركز (الأول) على مستوى المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) الصادر من الإسكوا، بالإضافة إلى تحقيق أفضل نتيجة تاريخية منذ أكثر من (20) عامًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) الصادر من الأمم المتحدة.