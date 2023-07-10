المملكة تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة “الإيكاو”

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فازت المملكة العربية السعودية برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO” للعام 2023 – 2024م، ممثلة بالدكتور بدر بن صالح الصقري المندوب الدائم للمملكة وممثلها في منظمة “الإيكاو”، وذلك خلال إعلان النتيجة في الجلسة السادسة لمجلس المنظمة في دورته رقم (229) والمنعقدة في مونتريال بكندا.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لدور المملكة المحوري وجهودها الإيجابية في دعم صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس بكل وضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني”، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على المنظمات الإقليمية حيث تترأس المملكة عدة لجان في المنظمة العربية للطيران المدني، ومنها لجنة أمن الطيران، إضافة إلى ثقة المنظمة في الكوادر السعودية المؤهلة والقادرة على تولي مسؤوليات إدارة اللجان في المنظمات الدولية بكفاءة وقدرة عالية.

هذا وتستمر المملكة في تقديم الدعم للطيران المدني في العالم من خلال إطلاق عدة برامج ومبادرات للطيران المدني، علاوةً على إيفاد الخبراء السعوديين للعمل في المنظمات المتخصصة، فضلاً عن استضافة المملكة للمقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو. والمقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو.

وسيكون أبرز مهام لجنة أمن الطيران في مجلس الإيكاو هي رفع توصياتها للمجلس، بشأن السياسات والتوجهات الاستراتيجية والأولويات وتخطيط الأنشطة ذات الصلة بأمن الطيران، إضافة إلى تقديم المشورة إلى المجلس بشأن إقرار القواعد القياسية والتوصيات الدولية المتعلقة بالأمن، وتقييم التهديدات الجديدة والناشئة التي يتعرض لها مجال الطيران المدني حول العالم، واتخاذ اللازم حيال معالجتها بغرض حماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروع.

والجدير بالذكر أن المملكة عضو بالمنظمة منذ عام 1963م، وقد أسست وفدها الدائم عام 1980م، ونالت عضوية مجلس المنظمة منذ العام 1986م وحتى تاريخه. وتتكون المنظمة من 193 دولة وهي منظمة دولية تتخذ من مدينة مونتريال بكندا مقرا لها، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول في مجال الطيران المدني ووضع المعايير والأطر والسياسات المنظمة لهذا القطاع.