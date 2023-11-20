المملكة تُشارك في المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل بدبي

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أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج على إسهامات المملكة الإيجابية والبناءة في جميع أعمال حماية البيئة والتغيير المناخي في إطار خطتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه ـ رئيس وفد المملكة ـ في المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المدة من 20 حتى 24 نوفمبر 2023 في دبي.

واستعرض معاليه الدور الريادي للمملكة في حماية البيئة سواءً ضمن إطار منظمة “الإيكاو” أو ” اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي” أو غيرهما من المنظمات، مشيراً إلى تبني المملكة عدة مبادرات منها “اقتصاد الكربون الدائري” و مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، ومبادرة “وقود الطيران منخفض الكربون”.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية تبني الحلول الشاملة لجميع التقنيات بدون تحيّز ضد أي مصدر، من مصادر الطاقة، أو تقنية من التقنيات، أو نوع من أنواع وقود الطيران، وفقاً للظروف والقدرات والخطط الوطنية لكل دولة.

ويحظى المؤتمر بمشاركة وفود من أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم، ويهدف إلى التحاور وتبادل الخبرات حول سبل خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران.