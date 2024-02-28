المملكة تُشارك في مؤتمر وزراء الزراعة للدول المنتجة والمُصنعة للتمور في أبو ظبي

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شارك الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” المهندس أيمن بن سعد الغامدي، والوفد المُرافق له في مؤتمر وزراء الزراعة للدول المنتجة والمُصّنعة للتمور، المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 26 و27 فبراير الجاري، برئاسة معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك.

وجاء الاجتماع بمشاركة عدد من أصحاب المعالي و الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة، وعدد من المنظمات والهيئات والمراكز العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بأعمال الاجتماع.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم إنجازه في البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، من قِبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، وتقديم مرئيات وملاحظات من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع حول البرنامج، واستعراض أبرز النتائج والمخرجات حيالها.

وأوضح الغامدي أن المؤتمر يحظى بمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، في إطار متابعة وتقييم نتائج المشروع الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء.

وأكد حرص المملكة ممثلة بمركز وقاء على اتباع المعايير الدولية في وقاية النباتات، كما أنها تحرص على التعاون الوثيق مع الأعضاء والأصدقاء في الدول؛ لتعزيز قدرات الصحة النباتية للحد من مخاطر انتشار الآفات العابرة للحدود وتحدياتها الطارئة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتشاور وربط جسور التعاون المستمر بين الدول في مجال الصحة النباتية بهدف تعزيز التدابير الضرورية والاحترازية تفاديًا لتفشي الآفات الزراعية من دولة لأخرى.

وبين أن الاجتماع يسهم في تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمصّدرة للتمور بالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من قيمة وأهمية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني للدول، مشيراً إلى أهمية دعم وتبني الدول مع بداية الربع الرابع من هذا العام نتائج ومخرجات البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء من الأبحاث التي أسهم في تنفيذها عدد من الجهات الإقليمية والدولية للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء حتى لا تحدث أي أضرار اقتصادية على نخيل التمر.