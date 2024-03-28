المملكة ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2024

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وقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة ومجموعة الصين الوطنية للاستيراد وتصدير المطبوعات، في العاصمة الصينية بكين، عقد استضافة المملكة كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، بحضور سمو وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، والرئيس التنفيذي لمجموعة الصين الوطنية للاستيراد وتصدير المطبوعات، السيدة لي هونجوين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي البلدين لاستمرار التواصل الثقافي بينهما، وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات الأدب والثقافة والفنون، مما يعزز الحوار بين الثقافات ويعمق الصداقة والتعاون بين البلدين.

وستقدم المملكة خلال مشاركتها تجربة ثقافية متكاملة تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة عدد من الهيئات والكيانات ضمن المنظومة الثقافية، لتسليط الضوء على التراث والمخزون المعرفي والتنوع الثقافي للمملكة.

كما ستشهد مشاركة المملكة في المعرض تقديم برنامج ثقافي منوّع، يتضمن مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية، وورش العمل والعروض الفنية التي تغطي عدة جوانب في مجالات الثقافة، والفن والأدب والمعرفة، بمشاركة مجموعة من الأدباء ودور النشر المحلية؛ للتعريف بالإبداعات الوطنية، واستحضار الثقافة الوطنية العريقة.

يُذكر أن المملكة حلت كضيف شرف على معرض الكتاب الدولي في العاصمة الهندية نيودلهي من 10 إلى 18 فبراير الماضي، حيث سجّل جناح المملكة حضوراً واسعاً من الجمهور الهندي، إذ حظي بعدد زوار كثيف للتعرف على الثقافة والفنون والتراث السعوديين في تجربة ثقافية متكاملة قادتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن المزمع أن تحل المملكة بقيادة الهيئة كضيف شرف على معرض بكين الدولي للكتاب من 19-23 يونيو 2024، ومعرض سيئول الدولي للكتاب في الفترة من 26 – 30 يونيو 2024، ضمن جهودها البارزة في دعم الحراك الثقافي بمختلف مكوناته على المستويين المحلي والدولي.