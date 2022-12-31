المملكة في 2022.. حراك لنهضة العرب (فيديو)

شهد العالم العربي أحداثًا بارزة ومفصلية خلال 2022، وكانت المملكة العربية السعودية، خلف بعض التحركات الإيجابية، حيث كانت قائدة الحراك العربي لإحداث نهضة كبيرة في المنـــطقة خلال العام.

ونجحت الرياض في عام 2022، بجمع العرب على طاولة واحدة عبر القمم والمؤتمرات، حيث استضافت قمة جدة للأمن والتنمية، في حضور الدول الخليجية ومعهم 3 دول عربية مع الرئيس الأميركي.

وأكدت قمة جدة للأمن والتنمية حينها، أن على أهمية الشراكة الإستراتيجية، بما يُسهم في استقرار المنطقة، فيما احتضنت الرياض القمة الصينية العربية، حيث جمعت الرئيس الصيني بـ 30 قائد دولة، ومنظمة دولية.

القمة الصينية العربية، كانت تؤكد حينها على الشراكة التاريخية بين الجانبين والعمل على تطويرها تجاريًا واستراتيجيًا، فضلًا عن حراك بيئي برئاسة سعودية مصرية، مشتــــركة لـ “إطلاق النسخة” الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وشاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر بغداد للتعاون، حيث أكدت من الأردن على وقوفها جنبًا إلى جنب مع العراق الشقيق، فيما أودعت المملكة حوالي 5 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري.

وفي إطار استقرار السودان، دعمته المملكة بشكل متواصل وباركت التوافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، وفي السلام في اليمن، استمرارًا لدعم السعودي السخي ودعم جهود الهدنة الإنسانية في البلاد.

“السلام في اليمن”، جمعت الرياض الأطراف في مشاورات يمنية_ يمنية من أجل انهاء الأزمة في البلاد، بالإضافة إلى إصلاحات لبنان أكدت المملكة على أهمية انتخاب رئيس للبلاد خلال استقبال ولي العهد لـ “ميقاتي”.

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