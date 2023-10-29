المملكة وأمريكا والهيئة الحكومية للتنمية “الإيقاد” مع الاتحاد الأفريقي تعلن بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة

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صدر عن الميسرين (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية “الإيقاد” مع الاتحاد الأفريقي، بيان مشترك فيما يلي نصه:

يعلن الميسرون (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية “الإيقاد” مع الاتحاد الأفريقي)، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، والتي تتركز على الآتي:

1 – تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

2 – تحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة.

3 – إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

ولن تتناول المحادثات قضايا ذات طبيعة سياسية.

باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات.

تتم المحادثات في مدينة جدة بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واللذين سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم أعضاء للوفدين.

وفدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هم:

وفد القوات المسلحة :

لواء بحري ركن / محجوب بشرى أحمد “رئيس الوفد”

لواء الدكتور ركن/ أبو بكر أبو دقن فقيري “كبير المفاوضين”

عميد حقوقي الدكتور / معتز فضل فضل الله ” عضو الوفد”

مقدم / طلال سليمان أبو دلة “عضو الوفد”

الخبراء :

السيد/ عمر محمد أحمد صديق

الدكتور / صلاح المبارك يوسف

وفد قوات الدعم السريع :

عميد ركن / عمر حمدان احمد “رئيس الوفد ”

السيد/ فارس النور إبراهيم ” كبير المفاوضين”

السيد / محمد المختار النور “عضو الوفد”

السيد/ القوني حمدان دقلو ” عضو الوفد”

الخبراء :

السيد / عزالدين محمد أحمد الصافي

السيد / نزار سيد أحمد فرح