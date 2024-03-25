المملكة والبحرين توقعان مذكرتي تفاهم في مجال مستقبل النقل ومجال صيانة وسلامة الطرق

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وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين اليوم، مذكرتي تفاهم في مجال مستقبل النقل ومجال صيانة وسلامة الطرق؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ومثّل الجانب السعودي في التوقيع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثّل الجانب البحريني معالي وزير المواصلات والاتصالات السيد محمد بن ثامر الكعبي، ووزير الأشغال إبراهيم بن حسن الحواج.

وتهدف مذكرتي التفاهم بين البلدين إلى التعاون في مجالي مستقبل النقل وصيانة وسلامة الطرق، ويشمل ذلك تبادل الخبرات، وعقد البرامج والندوات التدريبية، والبحث والتطوير.